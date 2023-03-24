Кейн поблагодарил Руни за поддержку

Как мы уже сообщали ранее, Гарри Кейн стал новым рекордсменом английской сборной, его рекордный, 54-й гол в ее составе принес англичанам победу в игре с Италией. Своего соотечественника поддержал предыдущий обладатель достижения - Уэйн Руни. Кейн, в свою очередь, поблагодарил того за поддержку.

- Большое спасибо. Я сам помню, как Руни устанавливал свой рекорд. Помню, что это значило для него. Я очень радовался за него. Помню, как он однажды сказал, что эту бутсу за рекорд передаст мне. Он - особый человек, - цитирует слова Кейна Channel 4.

Гарри Кейн выступает за сборную Англии с 2015 года.