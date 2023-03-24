Саутгейт одержал 50-ю победу в качестве тренера сборной Англии

Сборная Англии добилась успеха в Неаполе, команда Гарета Саутгейта выиграла свой первый матч очередного квалификационного отбора к чемпионату Европы, который состоится в 2024 году. Как оказалось, эта победа стала юбилейной, 50-й в тренерской карьере Гарета Саутгейта у руля английской сборной.

Он - третий наставник в истории «трех львов», который добрался до такого показателя. Впереди лишь двое - Вальтер Уинтерботтом с 78-ю победами, а также сэр Альф Рэмсей, приведший команду к титулу чемпионов мира в 1966 году. Он записал на свой счет 69 побед в качестве наставника национальной команды.