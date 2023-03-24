Сборная Италии не проигрывала в отборе к чемпионату Европы более 20 лет

Сборная Англии начала свои выступления в очередном квалификационном цикле к чемпионату Европы с успеха в Неаполе, где были биты итальянцы - действующие чемпионы Европы, напомним.

Как оказалось, сборная Италии впервые в 21-м веке проиграла дома матч отборочного турнира чемпионата Европы, в последний раз такое с ними случалось в 1999 году. Тогда итальянцев обидели датчане - что любопытно, это также случилось в Неаполе 8 сентября 1999 года.

Также стоит заметить, что это первое поражение в отборочном цикле чемпионата Европы для итальянцев с 2002 года - тогда на выезде они проиграли Уэльсу 1:2. С тех пор команда провела в отборе к чемпионату Европы 41 матч без поражений, и вот эта серия сегодня прервалась.