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Чемпионат Европы по футболу 2024

Допинг-проба игрока сборной Греции дала положительный результат

17 Апреля 2024 • 17:30 Комментировать

Один из футболистов сборной Греции сдал допинг-тест, который показал положительный результат. Об этом сообщил греческий портал Sport24.

Пресса пишет, что имя игрока будет обнародовано только после того, как вскроют его пробу В, от чего тот может отказаться, однако это будет означать признание вины. В то же время, известно, что футболист сдал положительную пробу после одного из отборочных матчей Евро-2024.

Добавим, что команда и так не смогла попасть на турнир. Греки заняли второе место в своей отборочной группе, но в переходных матчах проиграли сборной Грузии, которая, в свою очередь, впервые в своей истории примет участие в континентальном первенстве. Греция же в 2004 году выигрывала домашний для себя турнир.

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