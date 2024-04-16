Игрок итальянской «Болоньи» и национальной сборной Шотландии Льюис Фергюсон, к сожалению, не поедет на грядущий чемпионат Европы в Германию. По официальной информации от «Болоньи», у футболиста травма передней крестообразной связки колена.

Повреждение не позволит шотландцу играть в футбол в ближайшие несколько месяцев, ориентировочно - девять. В ближайшие дни травмированный перенесёт операцию и приступит к длительному восстановлению.

В этом сезоне 24-летний футболист провел за «Болонью» 34 матча во всех соревнованиях, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.