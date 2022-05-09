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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета не понял решения Пепе в матче с «Лидсом»

09 Мая 2022 • 12:56 Комментировать
Арсенал
2:1
Лидс
окончен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не понимает решение Николя Пепе не бить по воротам в одном из эпизодов матча с «Лидсом».

«Когда вы видите, что перед вами пустые ворота, и вы делаете еще одно ненужное касание – это непонятно. В любом случае, необходимо узнать, почему Пепе принял такое решение», - сказал Артета в интервью официальному сайту «Арсенала».

В игре с «Лидсом» Пепе мог забить в пустые ворота, но вместо этого решил переложить мяч на другую ногу, что позволило защитнику соперника нейтрализовать угрозу.

«Как бы то ни было, игроки принимают решения, и, к счастью, нам не нужен был этот гол», - сказал Артета после матча, который закончился со счетом 2:1 в пользу лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Пепе, по всей вероятности, покинет «Арсенал» по окончании сезона.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Николя Пепе
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