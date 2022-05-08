​Где смотреть матч «Арсенал» - «Лидс» онлайн

В одном из воскресных матчей 36-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Лидс».

Поединок на «Эмирейтс» стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Арсенал» набрал хороший ход – в трёх последних матчах АПЛ команда Микеля Артеты обыграла «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Теперь «канониры», занимающие заветное четвёртое место в турнирной таблице, рассчитывают обыграть «Лидс». «Павлины», стоит сказать, борются за выживание.