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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нкетиа: «Счастлив быть в «Арсенале» и помогать команде»

09 Мая 2022 • 11:05 Комментировать
Арсенал
2:1
Лидс
окончен

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа поделился эмоциями после победы команды над «Лидсом» в очередном туре АПЛ со счетом 2:1.

«Это заслуга моих товарищей по команде. Они помогают мне играть и добиваться результата. Я счастлив в команде и доволен, что могу помогать ей», - сказал Нкетиа.

В игре против «Лидса» нападающий отметился дублем.

«Я много работал в течение всего сезона. Теперь, когда мне дали шанс, я убежден, что оказался готов им воспользоваться», - отметил он.

Тем не менее, будущее Нкетии в «Арсенале» остается под вопросом. Игрок не совсем доволен малым количеством игрового времени в команде и успел заявить по ходу сезона, что намерен покинуть клуб.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эдди Нкетиа
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