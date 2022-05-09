Нкетиа: «Счастлив быть в «Арсенале» и помогать команде»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа поделился эмоциями после победы команды над «Лидсом» в очередном туре АПЛ со счетом 2:1.

«Это заслуга моих товарищей по команде. Они помогают мне играть и добиваться результата. Я счастлив в команде и доволен, что могу помогать ей», - сказал Нкетиа.

В игре против «Лидса» нападающий отметился дублем.

«Я много работал в течение всего сезона. Теперь, когда мне дали шанс, я убежден, что оказался готов им воспользоваться», - отметил он.

Тем не менее, будущее Нкетии в «Арсенале» остается под вопросом. Игрок не совсем доволен малым количеством игрового времени в команде и успел заявить по ходу сезона, что намерен покинуть клуб.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.