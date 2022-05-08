«Арсенал» лидирует в гонке за Тилеманса, которого «Лестер» оценивает в 50 миллионов евро

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс этим летом может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». По информации Mundo Deportivo, «канониры» на сегодняшний день лидируют в гонке за бельгийца, которого «Лестер» оценивает в 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее Тилеманс несколько раз отвергал предложения «лис» о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. «Лестер» установил ценник в 50 миллионов евро с учётом того, что у игрока остаётся всего год по действующему соглашению. В ином случае команда Брендана Роджерса требовала бы больше.

Ранее Тилеманса связывали с возможным переходом в мадридский «Реал».