Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» лидирует в гонке за Тилеманса, которого «Лестер» оценивает в 50 миллионов евро

08 Мая 2022 • 14:15 Комментировать
Лестер
0:0
Эвертон
2.60 3.30 2.75
1-й тайм

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс этим летом может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». По информации Mundo Deportivo, «канониры» на сегодняшний день лидируют в гонке за бельгийца, которого «Лестер» оценивает в 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее Тилеманс несколько раз отвергал предложения «лис» о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. «Лестер» установил ценник в 50 миллионов евро с учётом того, что у игрока остаётся всего год по действующему соглашению. В ином случае команда Брендана Роджерса требовала бы больше.

Ранее Тилеманса связывали с возможным переходом в мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Арсенал Лондон Юри Тилеманс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 4 минута Арсенал 0:0 Лидс 1.44 5.00 6.80
Идет 4 минута Лестер 0:0 Эвертон 2.22 3.45 3.35
Идет 4 минута Норвич 0:0 Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
16:03 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» опережает «Челси» и «МЮ» в борьбе за защитника «Блэкберна» Филлипса
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» включился в гонку за Бремера
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» — «Вест Хэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» — «Эвертон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» — «Лидс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:21 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «МЮ» поступил правильно, когда не стал назначать Конте»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа в 4-й раз подряд выйдет в основе «Арсенала» в матче АПЛ
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» хочет выкупить Торрейру у «Арсенала»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» поборются за 16-летнего таланта «ПСЖ»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на квадрупл
14:32 · Англия. Премьер-лига
Сарр и Чалоба сыграют в основе «Челси» U-23, чтобы помочь команде избежать вылета
14:19 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» — о Рангнике: «Какие гении решили, что человек из «Локомотива» подойдёт «МЮ»?
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» лидирует в гонке за Тилеманса, которого «Лестер» оценивает в 50 миллионов евро
14:10 · Англия. Премьер-лига
Матич не интересен «Ювентусу»
13:57 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет сохранить Коутиньо
Все новости
Рекомендуем