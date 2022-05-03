«Арсеналу» сообщили, что Осимхен будет стоить 120 миллионов евро

Итальянский «Наполи» сообщил лондонскому «Арсеналу», что не намерен отпускать своего нападающего Виктора Осимхена за сумму ниже 120 миллионов евро. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Ранее сообщалось, что Осимхен является приоритетной целью лондонского «Арсенала» на летнее трансферное окно на позицию центрального нападающего. Цена в 120 миллионов отпугивает «канониров», которые не намерены платить такую сумму за нигерийского форварда. Альтернативой Осимхену считается Дарвин Нуньес из лиссабонской «Бенфику».

Напомним, что Осимхен перебрался в «Наполи» летом 2020 года из французского «Лилля» за 80 миллионов евро.