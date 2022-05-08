Нкетиа - первый за последние 20 лет игрок «Арсенала», сделавший дубль в матче АПЛ за первые 10 минут

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Лидс» уступил в гостевом матче лондонскому «Арсеналу», пропустив два быстрых мяча. Они были забиты уже в первые десять минут игры - дважды отличился нападающий «канониров» Эдди Нкетиа. Вдобавок, «Лидс» еще и остался вскоре вдесятером, но это не помешало команде один мяч все-таки отыграть, хотя и не спасло от итогового поражения.

Что до Нкетиа, то он стал первым игроком «Арсенала» за последние двадцать лет, который забил два мяча в первые десять минут игры в английской Премьер-лиге. До него это сделал Нванкво Кану в октябре 2002 года в игре против «Сандерленда».