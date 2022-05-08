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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не без приключений победил «Лидс»

08 Мая 2022 • 17:55 Комментировать
Арсенал
2:1
Лидс
окончен

В чемпионате Англии в разгаре 36-й тур. Матч против «Лидса» складывался для «Арсенала» очень удачно. К 10-й минуте Габриэль Мартинелли оформил дубль, а в середине тайма у гостей был удален Люк Эйлинг. При этом «канониры» умудрились пропустить мяч в ответ и устроили себе нервную концовку. Однако победа 2:1.

«Арсенал» уже в одном очке от идущего на третьем месте «Челси», его соперник упал в зону вылета.

Протокол игры  
Арсенал 2:1Лидс
(1:0) Нкетиа Эдди5'   
(2:0) Нкетиа Эдди10'   
  66'Льоренте Диего (2:1)
Ремсдейл АаронСедрик СоарешХолдинг РобГабриэль дос Сантос   16'Томиясу Такэхиро   64'Эльнени МохамедДжака ГранитСака Букайо  68' (Пепе Николя (  68') Эдегор МартинМартинелли Габриэл  78' (Смит-Роу Эмил (  78') Нкетиа Эдди
Запасные: Лено БерндПатино ЧарлиЛяказетт АлександрТавареш НунуСуонсон ЗахариМ'Ханд Салах УладСамби Локонга Альберт-Мбойо
Мелье ИлланЭйлинг Люк   27'Льоренте ДиегоКох РобинФирпо ЖуниорКлих Матеуш   34'  46' (Бейт Льюис (  46') Филлипс КэлвинРафинья Диас   27'  60' (Морено Родриго (  60') Джеймс ДэниэлХаррисон ДжекГелхардт Джо  29' (Стрёйк Паскаль (  29')
Запасные: Клаессон КристофферФур-Хьельде ЛеоГринвуд СэмБэмфорд ПатрикШеклтон ДжеймиГрэй АрчиКрессвел Чарли
08 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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окончен Арсенал 2:1 Лидс
окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
Идет 11 минута Манчестер Сити 0:0 Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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