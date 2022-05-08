«Арсенал» не без приключений победил «Лидс»

В чемпионате Англии в разгаре 36-й тур. Матч против «Лидса» складывался для «Арсенала» очень удачно. К 10-й минуте Габриэль Мартинелли оформил дубль, а в середине тайма у гостей был удален Люк Эйлинг. При этом «канониры» умудрились пропустить мяч в ответ и устроили себе нервную концовку. Однако победа 2:1.
«Арсенал» уже в одном очке от идущего на третьем месте «Челси», его соперник упал в зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Нкетиа Эдди5'
|(2:0) Нкетиа Эдди10'
|66'Льоренте Диего (2:1)
Ремсдейл Аарон•Седрик Соареш•Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос • 16'Томиясу Такэхиро • 64'Эльнени Мохамед•Джака Гранит•Сака Букайо 68' (Пепе Николя ( 68') •Эдегор Мартин•Мартинелли Габриэл 78' (Смит-Роу Эмил ( 78') •Нкетиа Эдди
Мелье Иллан•Эйлинг Люк • 27'Льоренте Диего•Кох Робин•Фирпо Жуниор•Клих Матеуш 34' 46' (Бейт Льюис ( 46') •Филлипс Кэлвин•Рафинья Диас 27' 60' (Морено Родриго ( 60') •Джеймс Дэниэл•Харрисон Джек•Гелхардт Джо 29' (Стрёйк Паскаль ( 29')
08 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).