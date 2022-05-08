«Арсенал» не без приключений победил «Лидс»

В чемпионате Англии в разгаре 36-й тур. Матч против «Лидса» складывался для «Арсенала» очень удачно. К 10-й минуте Габриэль Мартинелли оформил дубль, а в середине тайма у гостей был удален Люк Эйлинг. При этом «канониры» умудрились пропустить мяч в ответ и устроили себе нервную концовку. Однако победа 2:1.

«Арсенал» уже в одном очке от идущего на третьем месте «Челси», его соперник упал в зону вылета.