«Лидс» установил антирекорд АПЛ по количеству жёлтых карточек за сезон

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Лидс» уступил в гостевом матче «Арсеналу», пропустив два мяча. При этом игроки «Лидса» получили две желтые карточки и уже в первом тайме остались вдесятером после удаления Люка Эйлинга. После 36 туров у «Лидса» уже 96 желтых карточек в нынешнем сезоне, и это - новый антирекорд АПЛ.

«Лидс» опережает в этой классификации «Сандерленд» - в сезоне 2014/2015 «черные коты» получили за сезон 94 желтые карточки. А третье место за «Дерби Каунти» образца сезона 1999/2000, тогда его футболисты получили в общей сложности 93 желтые карточки в 38 матчах того сезона.