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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» мониторит ситуацию с Хики

03 Мая 2022 • 15:59 Комментировать
Венеция
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Болонья
3.00 3.55 2.30
08.05 16:00

Лондонский «Арсенал» в летнее межсезонье намерен пополнить свои ряды с защитником «Болоньи» Аароном Хики, которым прежде интересовался «Наполи». Согласно журналисту Крису Уитли, шотландский футболист впечатлил главного тренера «канониров» Микеля Артету, который не прочь усилить левый фланг обороны.

В «Арсенале» на левом фланге защиты обычно играет партнёр Хики по сборной шотландии – Киран Тирни, который пока что залечивает травму.

В этом сезоне Хики записал на свой счёт 5 голов в чемпионате Италии, чем впечатлил наставника «Наполи» Лучано Спаллетти. По сведениям источника, молодой источник наверняка сменит команду ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Аарон Хики
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