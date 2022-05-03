«Арсенал» мониторит ситуацию с Хики

Лондонский «Арсенал» в летнее межсезонье намерен пополнить свои ряды с защитником «Болоньи» Аароном Хики, которым прежде интересовался «Наполи». Согласно журналисту Крису Уитли, шотландский футболист впечатлил главного тренера «канониров» Микеля Артету, который не прочь усилить левый фланг обороны.

В «Арсенале» на левом фланге защиты обычно играет партнёр Хики по сборной шотландии – Киран Тирни, который пока что залечивает травму.

В этом сезоне Хики записал на свой счёт 5 голов в чемпионате Италии, чем впечатлил наставника «Наполи» Лучано Спаллетти. По сведениям источника, молодой источник наверняка сменит команду ближайшим летом.