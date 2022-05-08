Каррагер назвал защитника «Лидса» идиотом за подкат в стиле Винни Джонса

Известный английский экс-футболист Джейми Каррагер жёстко раскритиковал защитника «Лидса» Люка Эйлинга за грязную игру.

30-летний футболист получил прямую красную карточку на 27-й минуте сегодняшнего матча Премьер-лиги против лондонского «Арсенала» (1:2) за подкат против Габриэля Мартинелли.

«Я отлично отношусь к Люку, но какой же он идиот, – сказал Каррагер в студии Sky Sports. – Он не просто оставил свою команду вдесятером, но и исполнил отвратительный подкат двумя ногами. Когда-то давно подобное делал Винни Джонс. Возможно, это была последняя игра Эйлинга в Премьер-лиге», – заявил бывший футболист «Ливерпуля».