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Ляказетт покинет «Арсенал»

05 Мая 2022 • 21:42 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
08.05 16:00

По данным источника, уход нападающего Александра Ляказетта из «Арсенала» практически неизбежен.

Контракт француза с лондонским клубом завершается в июне. Разговоры о будущем Ляказетта ведутся уже не первый месяц, однако теперь Daily Mail сообщает о том, что уход 30-летнего француза – почти решённый вопрос. Летом форвард станет свободным агентом. Среди претендентов на его подписание называются «Барселона» и французский «Лион».

Именно у «Лиона» Александр Ляказетт был куплен «Арсеналом» в 2017 году за 53 млн евро. За неполные пять лет в составе «канониров» французский нападающий принял участие в 202 матчах, отметившись 71 голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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АРСЕНАЛ ЛИДС
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