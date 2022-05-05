Ляказетт покинет «Арсенал»

По данным источника, уход нападающего Александра Ляказетта из «Арсенала» практически неизбежен.

Контракт француза с лондонским клубом завершается в июне. Разговоры о будущем Ляказетта ведутся уже не первый месяц, однако теперь Daily Mail сообщает о том, что уход 30-летнего француза – почти решённый вопрос. Летом форвард станет свободным агентом. Среди претендентов на его подписание называются «Барселона» и французский «Лион».

Именно у «Лиона» Александр Ляказетт был куплен «Арсеналом» в 2017 году за 53 млн евро. За неполные пять лет в составе «канониров» французский нападающий принял участие в 202 матчах, отметившись 71 голом.