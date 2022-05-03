Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» включился в гонку за Чуамени

03 Мая 2022 • 15:03 Комментировать
Лилль
...
Монако
3.70 3.75 1.95
06.05 22:00

Лондонский «Арсенал» вошёл в число клубов, которые летом намерены побороться за трансфер полузащитника французского «Монако» Орельена Чуамени. По сообщениям журналиста Джанлуки ди Марцио, хавбек является одним из главных вариантов для тренера «Арсенала» Микеля Артеты в качестве усиления полузащиты.

Напомним, что ранее в трансфере Чуамени были заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сам игрок намерен переехать в зарубежный чемпионат.

Кроме покупки Чуамени «Арсенал» намерен усилить свой состав нападающим. Одним из приоритетных вариантов является форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Арсенал Лондон Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включился в гонку за Чуамени
14:38 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен подпишет с «Барселоной» контракт на 5 лет
14:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Интера» - трансферная цель трёх клубов АПЛ
14:26 · Англия. Премьер-лига
Сакки унизил звёзд «Ливерпуля» 2
14:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Фулхэма»: «Мы хотели сохранить Карвалью»
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не хочет платить 75 миллионов евро за Лукаку 1
13:53 · Англия. Премьер-лига
Рангник спрогнозировал будущее Роналду в «Манчестер Юнайтед» 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
Рэтклифф не оставляет попыток купить «Челси»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Брат Лингарда раскритиковал «Манчестер Юнайтед»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Ровно 6 лет тому назад «Лестер» сенсационно стал чемпионом Англии 1
11:38 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Во время тренировок Фергюсона больше беспокоили скачки»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Брат Лингарда «прошёлся» по руководству «Манчестер Юнайтед» 1
11:15 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет усилить «Тоттенхэм» игроком «Интера»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Продолжается удивительная 38-летняя серия «Манчестер Юнайтед»
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет подписать Тилеманса
Все новости
Рекомендуем