«Арсенал» включился в гонку за Чуамени

Лондонский «Арсенал» вошёл в число клубов, которые летом намерены побороться за трансфер полузащитника французского «Монако» Орельена Чуамени. По сообщениям журналиста Джанлуки ди Марцио, хавбек является одним из главных вариантов для тренера «Арсенала» Микеля Артеты в качестве усиления полузащиты.

Напомним, что ранее в трансфере Чуамени были заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сам игрок намерен переехать в зарубежный чемпионат.

Кроме покупки Чуамени «Арсенал» намерен усилить свой состав нападающим. Одним из приоритетных вариантов является форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес.