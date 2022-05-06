Артета о Габриэле: «Мы хотим сохранить своих ключевых игроков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи вокруг центрального защитника Габриэля дос Сантоса, которого активно связывают с переходом в туринский «Ювентус».

«Всё, что мы хотим сделать – это улучшить состав и собственную игру. Нет игрока, который не смог бы добиться прогресса. Мы хотим сохранить своих ключевых игроков, добавив к ним качества и глубины», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что Артета недавно продлил свой контракт с «Арсеналом» до 2025 года. Сейчас «канониры» приближаются к тому, чтобы впервые с 2016 года финишировать в зоне Лиги чемпионов.