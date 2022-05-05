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Джака об Эдегоре: «Он будущее «Арсенала»

05 Мая 2022 • 16:54 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
08.05 16:00

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака высказался о своём партнёре по команде Мартине Эдегоре, который присоединился к «канонирам» на постоянной основе прошлым летом.

«Он будущее этого клуба. Он уже капитан, когда не играет Александр Ляказетт. Он может очень гордиться собой. Он определенно может стать постоянным капитаном «Арсенала». В нём есть ДНК. Все в раздевалке слушают его. Почему нет?», – цитирует Джаку официальный сайт клуба.

Напомним, что Эдегор ранее выступал за мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». В этом сезоне норвежский полузащитник забил 6 голов в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Мартин Эдегор
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