Джака об Эдегоре: «Он будущее «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака высказался о своём партнёре по команде Мартине Эдегоре, который присоединился к «канонирам» на постоянной основе прошлым летом.

«Он будущее этого клуба. Он уже капитан, когда не играет Александр Ляказетт. Он может очень гордиться собой. Он определенно может стать постоянным капитаном «Арсенала». В нём есть ДНК. Все в раздевалке слушают его. Почему нет?», – цитирует Джаку официальный сайт клуба.

Напомним, что Эдегор ранее выступал за мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». В этом сезоне норвежский полузащитник забил 6 голов в чемпионате Англии.