Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Арсенал» предложил мне контракт после трёх поражений подряд»

07 Мая 2022 • 12:23 Комментировать
Арсенал
...
Лидс
08.05 16:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта со своим нынешним клубом до 2025 года.

«Игроки узнали об этом утром. Некоторые раньше меня об этом спрашивали, но мне не нравится об этом говорить. Клуб предложил мне новый контракт после трёх поражений подряд», — заявил Артета на пресс-конференции перед игрой 36-го тура АПЛ против «Лидса».

За четыре матча до конца текущего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 63 набранных очка.

Артета возглавил «канониров» в декабре 2019 года. Под руководством испанского наставника лондонский клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Ранее он работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».       

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИДС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.05  17:00 Бёрнли ... Астон Вилла 3.05 3.40 2.38
07.05  17:00 Челси ... Вулверхэмптон 1.33 5.20 10.00
07.05  17:00 Брентфорд ... Саутгемптон 2.41 3.50 2.95
07.05  17:00 Кристал Пэлас ... Уотфорд 1.76 3.85 4.70
07.05  19:30 Брайтон ... Манчестер Юнайтед 3.20 3.45 2.30
07.05  21:45 Ливерпуль ... Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Мая
12:23 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» предложил мне контракт после трёх поражений подряд»
12:09 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Ситуация с Гринвудом — это личная катастрофа»
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить вингера «Интера»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет усилиться форвардом из Серии А
11:13 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» нашла форварда в АПЛ
11:11 · Англия. Премьер-лига
Депутат Свищев — о продаже «Челси» Абрамовичем: «Олигархам нужно инвестировать в российский спорт»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Рафинья попросит «Лидс» отпустить его в «Барселону»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» может стать одноклубником Роналду
10:47 · Англия. Премьер-лига
Наумов: «Результаты «Челси» станут хуже с приходом новых владельцев»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Калвин Филипс: «Я хочу быть в «Лидсе»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Бергвейн готов покинуть «Тоттенхэм»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Погба может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
08:12 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не подписал форварда этой зимой
06 Мая
23:53 · Англия. Премьер-лига
Поттер заменит Конте в «Тоттенхэме»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет поработать с Роналду
Все новости
Рекомендуем