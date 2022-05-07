Артета: «Арсенал» предложил мне контракт после трёх поражений подряд»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта со своим нынешним клубом до 2025 года.

«Игроки узнали об этом утром. Некоторые раньше меня об этом спрашивали, но мне не нравится об этом говорить. Клуб предложил мне новый контракт после трёх поражений подряд», — заявил Артета на пресс-конференции перед игрой 36-го тура АПЛ против «Лидса».

За четыре матча до конца текущего розыгрыша чемпионата Англии «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 63 набранных очка.

Артета возглавил «канониров» в декабре 2019 года. Под руководством испанского наставника лондонский клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Ранее он работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».