Нкетиа в 4-й раз подряд выйдет в основе «Арсенала» в матче АПЛ

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа выйдет в основе своей команды на матч чемпионата Англии против «Лидса», который стартует в 16:00 по московскому времени. Это появление в основе станет для англичанина четвёртым подряд в турнире.

Стартовый состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Рамсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэль, Томиясу, Джака, Эль-Нени, Сака, Эдегор, Мартинелли, Нкетиа.

В этом сезоне Нкетиа забил всего два гола в чемпионате Англии. Оба мяча пришлись на выездное лондонское дерби против «Челси», где нападающий оформил дубль и помог своей команде одержать победу.