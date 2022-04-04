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Кэш продлил контракт с «Астон Виллой»: игрок является трансферной целью «Атлетико»

04 Апреля 2022 • 23:57 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
3.25 3.55 2.17
09.04 19:30

Английская «Астон Вилла» и защитник Мэтти Кэш заключили новое долгосрочное соглашение.

Футболист сборной Польши подписал с бирмингемцами контракт, рассчитанный до лета 2027 года, о чём клуб официально объявил на своём сайте.

«Это ещё один шаг в правильном направлении. Я просто хочу продолжать прогрессировать, усердно работая.

Большое спасибо клубу за награду в виде нового контракта. Я не могу в полной мере выразить всю свою благодарность», – заявил 24-летний футболист.

Согласно достоверным данным, Кэш давно является трансферной целью мадридского «Атлетико», который надеется переманить игрока в свои ряды для укрепления правого фланга обороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Астон Вилла Мэтти Кэш
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