Кэш продлил контракт с «Астон Виллой»: игрок является трансферной целью «Атлетико»

Английская «Астон Вилла» и защитник Мэтти Кэш заключили новое долгосрочное соглашение.

Футболист сборной Польши подписал с бирмингемцами контракт, рассчитанный до лета 2027 года, о чём клуб официально объявил на своём сайте.

«Это ещё один шаг в правильном направлении. Я просто хочу продолжать прогрессировать, усердно работая.

Большое спасибо клубу за награду в виде нового контракта. Я не могу в полной мере выразить всю свою благодарность», – заявил 24-летний футболист.

Согласно достоверным данным, Кэш давно является трансферной целью мадридского «Атлетико», который надеется переманить игрока в свои ряды для укрепления правого фланга обороны.