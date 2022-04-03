«Астон Вилла» может потратить рекордную сумму на летний трансфер

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс может стать самым дорогим трансферным приобретением в истории «Астон Виллы».

Именно бирмингемский клуб считается главным претендентом на 26-летнего игрока, в подписании которого также заинтересованы «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

«Астон Вилла» готова серьёзно вложиться, чтобы выиграть борьбу у конкурентов. Как сообщает журналист Пит О’Рурк, трансфер может обойтись в 60 млн фунтов стерлингов, что станет рекордной покупкой в истории «Виллы». Кроме того, недавнему футболисту сборной Англии, вероятно, будет предложена зарплата в размере 10 млн фунтов стерлингов в год.

Кэлвин Филлипс принял участие в 16 матчах за «Лидс» в сезоне 2021/22, пропустив значительную часть кампании из-за травмы.