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«Астон Вилла» может потратить рекордную сумму на летний трансфер

03 Апреля 2022 • 21:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
09.04 19:30

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс может стать самым дорогим трансферным приобретением в истории «Астон Виллы».

Именно бирмингемский клуб считается главным претендентом на 26-летнего игрока, в подписании которого также заинтересованы «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

«Астон Вилла» готова серьёзно вложиться, чтобы выиграть борьбу у конкурентов. Как сообщает журналист Пит О’Рурк, трансфер может обойтись в 60 млн фунтов стерлингов, что станет рекордной покупкой в истории «Виллы». Кроме того, недавнему футболисту сборной Англии, вероятно, будет предложена зарплата в размере 10 млн фунтов стерлингов в год.

Кэлвин Филлипс принял участие в 16 матчах за «Лидс» в сезоне 2021/22, пропустив значительную часть кампании из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Астон Вилла Кэлвин Филлипс
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окончен Вест Хэм 2:1 Эвертон 1.85 3.50 4.50
окончен Тоттенхэм 5:1 Ньюкасл 1.55 4.10 6.20
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