Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вильярреал» хочет оставить Ло Чельсо

07 Апреля 2022 • 18:55 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетик Б
2.25 3.40 3.25
09.04 19:30
Испанский «Вильярреал» намерен оставить в своём составе полузащитника Джованни Ло Чельсо, который с января выступает за «жёлтую субмарину» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэма».
 
В ближайшее время руководство «Вильярреала» планирует провести переговоры с «Тоттенхэмом» для того, чтобы обсудить продление аренды аргентинского футболиста ещё на один сезон. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в нынешнем соглашении между клубами не предусмотрено право выкупа.
 
Также источник добавил, что ключевым фактором, который заставил Ло Чельсо перейти в «Вильярреал» стал главный тренер Унаи Эмери. Ради перехода в стан «жёлтой субмарины» футболист отверг предложение «Лиона».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вильярреал Джовани Ло Чельсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» согласовал переход 19-летнего португальца
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером
19:11 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» не хочет, чтобы клуб продавал Сен-Максимена
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует приобрести Консу
18:56 · Англия. Премьер-лига
Фабио Виейра впечатлил скаутов «Манчестер Юнайтед»
18:55 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет оставить Ло Чельсо
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» заинтересовался Нкетиа
18:42 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» заинтересовался Хави Галаном
18:38 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» надеется обойти другие английские клубы в гонке за Филлипса
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует подписать Бэйла
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ведёт борьбу за Алекса Морено
17:58 · Англия. Премьер-лига
Конте о Лиге чемпионов: «Мы хотим оставаться в гонке»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Дембеле отказал «Челси»
17:02 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль о «Челси»: «Им всегда приходится против нас нелегко»
15:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после чемпионата мира может возглавить сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем