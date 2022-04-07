«Вильярреал» хочет оставить Ло Чельсо

Испанский «Вильярреал» намерен оставить в своём составе полузащитника Джованни Ло Чельсо, который с января выступает за «жёлтую субмарину» на правах аренды из лондонского «Тоттенхэма».

В ближайшее время руководство «Вильярреала» планирует провести переговоры с «Тоттенхэмом» для того, чтобы обсудить продление аренды аргентинского футболиста ещё на один сезон. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в нынешнем соглашении между клубами не предусмотрено право выкупа.

Также источник добавил, что ключевым фактором, который заставил Ло Чельсо перейти в «Вильярреал» стал главный тренер Унаи Эмери. Ради перехода в стан «жёлтой субмарины» футболист отверг предложение «Лиона».