Перед тем, как возглавить «Интер», Конте мог оказаться в «Роме»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте перед тем, как в 2019-м году возглавить миланский «Интер», мог оказаться в «Роме». Об этом сообщил бывший спортивный директор римлян Джанлука Петрачи.

«Бывают моменты, когда детали имеют значение. В тот момент мы могли сделать что-то большее, но не сделали. Слова, поддерживающие действия, имеют значение», – сказал Петрачи OCW Sport.

Напомним, в составе миланского «Интера» Конте сумел дойти до финала Лиги Европы и завоевал Скудетто в прошлом сезоне. Сейчас итальянец пытается вывести лондонский «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов.