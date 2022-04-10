Конте: «Тоттенхэм» заслуживает бороться за место в Лиге чемпионов

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после крупной победы над «Астон Виллой».

Конте сказал, что это была непростая игра, а в особенности трудно было в первом тайме, но «шпоры» проявили стойкость. Антонио отметил, что футболисты «Тоттенхэма» прибавляют с каждым матчем. Итальянский специалист добавил, что лондонский клуб заслуживает бороться за место в Лиге чемпионов.

Напомним, что клуб из Северного Лондона уверенно обыграл «Астон Виллу» со счётом 4:0. На данный момент «шпоры» занимают четвёртую строчку в таблице АПЛ.