Джеррард опечален разгромом от «Тоттенхэма»

В матче тридцать второго тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала дома «Тоттенхэм» и благополучно проиграла, пропустив четыре мяча. Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард опечален произошедшим - по его словам, ему трудно понять такое крупное поражение, и результат он считает «не совсем по игре».

- Это поражение трудно объяснить, остается лишь принять, как есть. В первом тайме я был доволен игрой команды, было много моментов, подвела реализация. Во второй половине игры мы были жестоко наказаны за расточительство. Теперь не остается ничего иного, кроме как думать о следующих играх и работать над исправлением ошибок, - заявил Джеррард, слова которого цитирует TMW.