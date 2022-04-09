Хет-трик Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Астон Виллу»

Лондонский «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в выездном матче 32-го тура Английской премьер-лиги.
Первый гол «шпоры» забили уже на третьей минуте – отличился Хын-мин Сон, Деян Кулушевски увеличил преимущество во втором тайме, забив с передачи Гарри Кейна. Тот же Кейн помог на 66-й минуте оформить Сону дубль, а финальной точкой стал хет-трик корейца. 4:0 – уверенная победа «Тоттенхэма» на выезде.
Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 57 очков, у «Арсенала», идущего на пятой строчке, на три очка меньше, но есть игра в запасе.
«Астон Вилла» занимает 12 строчку, имея в активе 36 очков.
Протокол игры
|3'Сон Хынмин (0:1)
|50'Кулушевски Деян (0:2)
|66'Сон Хынмин (0:3)
|71'Сон Хынмин (0:4)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка 80' (Янг Эшли ( 80' ) • 82'Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Рамси Джакоб•Коутиньо Филиппе 70' (Бэйли Леон ( 70') •Ингс Дэнни 21' 70' (Буэндия Эмилиано ( 70') •Уоткинс Олли
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор • 74'Бентанкур Родриго•Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 29'Доэрти Мэтт 21' (Регилон Серхио ( 21') •Кулушевски Деян 84' (Бергвейн Стевен ( 84') •Кейн Гарри•Сон Хынмин 78' (Лукас Моура ( 78')
09 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).