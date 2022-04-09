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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хет-трик Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Астон Виллу»

09 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать (1)
Астон Вилла
0:4
Тоттенхэм
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в выездном матче 32-го тура Английской премьер-лиги.

Первый гол «шпоры» забили уже на третьей минуте – отличился Хын-мин Сон, Деян Кулушевски увеличил преимущество во втором тайме, забив с передачи Гарри Кейна. Тот же Кейн помог на 66-й минуте оформить Сону дубль, а финальной точкой стал хет-трик корейца. 4:0 – уверенная победа «Тоттенхэма» на выезде.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 57 очков, у «Арсенала», идущего на пятой строчке, на три очка меньше, но есть игра в запасе.

«Астон Вилла» занимает 12 строчку, имея в активе 36 очков.

Протокол игры  
Астон Вилла 0:4Тоттенхэм
  3'Сон Хынмин (0:1)
  50'Кулушевски Деян (0:2)
  66'Сон Хынмин (0:3)
  71'Сон Хынмин (0:4)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс ТайронДинь Люка  80' (Янг Эшли (  80'   82') Макгинн ДжонСоарес ДугласРамси ДжакобКоутиньо Филиппе  70' (Бэйли Леон (  70') Ингс Дэнни   21'  70' (Буэндия Эмилиано (  70') Уоткинс Олли
Запасные: Ольсен РобинЧуквуэмека КарниЧамберс КалумНакамба МарвелусСансон МорганТраоре Бертран
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон Жуниор   74'Бентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-Эмиль   29'Доэрти Мэтт  21' (Регилон Серхио (  21') Кулушевски Деян  84' (Бергвейн Стевен (  84') Кейн ГарриСон Хынмин  78' (Лукас Моура (  78')
Запасные: Сессеньон РайанУайт ХарвиСанчес ДавинсонГоллини ПьерлуиджиРодон ДжоУинкс Гарри
09 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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окончен Арсенал 1:2 Брайтон 1.68 3.65 5.60
окончен Саутгемптон 0:6 Челси 3.85 3.60 1.95
окончен Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм 3.30 3.50 2.17
10.04  16:00 Норвич ... Бёрнли 2.75 3.30 2.70
10.04  16:00 Лестер ... Кристал Пэлас 2.22 3.45 3.35
10.04  16:00 Брентфорд ... Вест Хэм 3.30 3.45 2.22
10.04  18:30 Манчестер Сити ... Ливерпуль 2.02 3.80 3.55
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Сегодня, 09 Апреля
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