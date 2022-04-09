Хет-трик Сона помог «Тоттенхэму» разгромить «Астон Виллу»

Лондонский «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» в выездном матче 32-го тура Английской премьер-лиги.

Первый гол «шпоры» забили уже на третьей минуте – отличился Хын-мин Сон, Деян Кулушевски увеличил преимущество во втором тайме, забив с передачи Гарри Кейна. Тот же Кейн помог на 66-й минуте оформить Сону дубль, а финальной точкой стал хет-трик корейца. 4:0 – уверенная победа «Тоттенхэма» на выезде.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 57 очков, у «Арсенала», идущего на пятой строчке, на три очка меньше, но есть игра в запасе.

«Астон Вилла» занимает 12 строчку, имея в активе 36 очков.