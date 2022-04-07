«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Хорватии

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол попал в список интересов английского «Тоттенхэма».

Клуб из Лондона находится в поисках нового левого центрального защитника по просьбе главного тренера команды Антонио Конте. Как сообщает The Athletic, в шорт-лист «шпор» попал центральный защитник Йошко Гвардиол, права на которого принадлежат «РБ Лейпцигу».

Также «Тоттенхэму» интересны Алессандро Бастони из миланского «Интера», Свен Ботман из «Лилля» и Нико Шлоттербек из «Фрайбурга».

Йошко Гвардиол отыграл 37 матчей в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего хорвата в 30 млн евро.