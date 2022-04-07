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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Хорватии

07 Апреля 2022 • 21:17 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
3.15 3.50 2.20
09.04 19:30

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол попал в список интересов английского «Тоттенхэма».

Клуб из Лондона находится в поисках нового левого центрального защитника по просьбе главного тренера команды Антонио Конте. Как сообщает The Athletic, в шорт-лист «шпор» попал центральный защитник Йошко Гвардиол, права на которого принадлежат «РБ Лейпцигу».

Также «Тоттенхэму» интересны Алессандро Бастони из миланского «Интера», Свен Ботман из «Лилля» и Нико Шлоттербек из «Фрайбурга».

Йошко Гвардиол отыграл 37 матчей в текущем сезоне, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего хорвата в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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