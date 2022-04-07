Конте о Лиге чемпионов: «Мы хотим оставаться в гонке»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал предстоящую борьбу за место в Лиге чемпионов. На данный момент подопечные итальянца идут на четвёртом месте в АПЛ, опережая «Арсенал» по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом у «канониров» есть игра в запасе.

«Мы хотим оставаться в гонке, потому что чувствуем, что заслуживаем играть в таком замечательном турнире, как Лига чемпионов. Но при этом мы должны доказать это в турнирной таблице», – заявил итальянец на своей пресс-конференции.

Напомним, что Конте возглавил «Тоттенхэм» осенью 2021 года. Итальянский наставник заменил посту главного тренера «шпор» португальца Нуну Эшпириту Санту.