Защитник «Тоттенхэма» Доэрти выбыл до конца сезона

Защитник «Тоттенхэма» Мэтт Доэрти получил травму колена в матче 32-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:0) и выбыл до конца текущего сезона, сообщает The Athletic.

По информации источника, 30-летний ирландец пропустит 12 недель. Пока не ясно, потребуется ли защитнику операция. Врачи примут решение после спадения отёка.

В текущем сезоне АПЛ футболист провёл 15 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативных передач.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 57 набранных очков.