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Конте сравнил Кейна с Марадоной

09 Апреля 2022 • 13:56 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
3.20 3.55 2.20
Через 5 ч. 11 мин.
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил нападающего «шпор» Гарри Кейна с легендарным Диего Марадоной.
 
«Если честно, это два разных игрока. Марадона был десяткой, а не девяткой. Гарри – прирождённый нападающий. Но у него есть талант и качества, чтобы играть как десятку, так и в паре с другим нападающим. Лично мне больше нравится, когда он играет форварда. Марадона и Кейн – два разных игрока с разными характеристиками», – заявил Конте на своей пресс-конференции.
 
Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2023 году. Футболист в прошлом сезоне бойкотировал тренировки и требовал от своего клуба отпустить его в «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Диего Марадона Антонио Конте Гарри Кейн
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