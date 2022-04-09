Конте сравнил Кейна с Марадоной

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил нападающего «шпор» Гарри Кейна с легендарным Диего Марадоной.

«Если честно, это два разных игрока. Марадона был десяткой, а не девяткой. Гарри – прирождённый нападающий. Но у него есть талант и качества, чтобы играть как десятку, так и в паре с другим нападающим. Лично мне больше нравится, когда он играет форварда. Марадона и Кейн – два разных игрока с разными характеристиками», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Напомним, контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2023 году. Футболист в прошлом сезоне бойкотировал тренировки и требовал от своего клуба отпустить его в «Манчестер Сити».