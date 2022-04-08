«Тоттенхэм» хочет вернуть Эриксена

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность возвращения полузащитника Кристиана Эриксена.

30-летний датчанин успешно выступал за «шпор» в недавнем прошлом. Кроме того, с ним знаком нынешний наставник команды Антонио Конте, под руководством которого Эриксен играл в миланском «Интере».

Как информирует Daily Mail, боссы «Тоттенхэма» впечатлены футболом, который Эриксен показывает в «Брентфорде», поэтому готовы вернуть его в клуб по окончании сезона.

Контракт атакующего хавбека с «Брентфордом» истекает в июне, но ещё может быть продлён.