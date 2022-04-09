Сон Хынмин - лидер АПЛ по количеству забитых с игры голов

Не секрет, что многие бомбардиры стремятся улучшить свою статистику за счет исполнения пенальти, и корейский полузащитник Сон Хынмин никогда не считался пенальтистом, однако он сполна отрабатывает свою статистику с игры.

Сон Хынмин - лидер английской Премьер-лиги по количеству голов, забитых в нынешнем сезоне с игры, у него уже семнадцать подобных голов. На втором месте - Мохамед Салах. пятнадцать голов с игры. На третьем и четвертом еще два игрока «Ливерпуля» - Диого Жота и Садио Мане, с 14-ю, и, соответственно, с 12-ю забитыми голами с игры.