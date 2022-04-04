Конте: «Хотел купить Кулушевски в «Интер», но у «Ювентуса» было больше денег»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями о выступлениях своего полузащитника Деяна Кулушевски, который в последнем матче АПЛ против «Ньюкасла» оформил голевую передачу.

«Когда я тренировал «Интер», я просил у клуба приобрести Кулушевски, но «Ювентус» оказался быстрее, возможно, у них было больше денег. Мы говорим о футболисте, которому всего 21 год. Он обладает хорошей техникой и солидными физическими качествами», – заявил Конте на пресс-конференции.

Напомним, что вчера «Тоттенхэм» обыграл у себя дома «Ньюкасл» со счётом 5:1. На данный момент подопечные Конте идут на шестом месте в турнирной таблице.