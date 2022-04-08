Конте: «Каждая игра жизненно важна для нас»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился с журналистами мыслями по поводу предстоящей гонки за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Предстоит сыграть восемь игр, и каждая игра жизненно важна для нас. Это как финал. Следующая игра против «Астон Виллы», которую мы очень хорошо знаем, играть против них на выезде будет непросто из-за отличной, фантастической атмосферы на стадионе, но мы хотим подтвердить, что мы в хорошей форме, и мы хотим попытаться сохранить хороший результат», - сказал Конте.

Он также добавил, что каждая победа оказывает дополнительное давление на конкурентов.