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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн рассказал о влиянии Конте на его игру

03 Апреля 2022 • 20:33 Комментировать
Астон Вилла
...
Тоттенхэм
09.04 19:30

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о том, как проходит работа под руководством Антонио Конте.

28-летний англичанин был признан лучшим игроком АПЛ по итогам марта, за что благодарен тренеру: «Очевидно, что с приходом Антонио изменились методы ведения работы, также были внесены тактические изменения. Поэтому с момента его прихода я чувствую, что продолжаю учиться. Думаю, то же самое можно сказать и про всю команду – все мы хотим приспособиться к его видению и требованиям. Работа с Конте определённо сделала меня сильнее как игрока», – заявил Кейн официальному сайту АПЛ.

Гарри Кейн отметился 12 забитыми мячами и 6 результативными пасами в 29 матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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