Дини: «Вуд в 10 раз окупит свой трансфер, если спасет «Ньюкасл» от вылета»

Бывший нападающий «Уотфорда» Трой Дини заявил, что новичок «Ньюкасла» Крис Вуд полностью окупит свой трансфер, если спасет клуб от вылета.

«Я слышал, как люди смеялись с трансфера Криса Вуда в «Ньюкасл». Я уверен, что он в 10 раз окупит свой трансфер, если спасет «Ньюкасл» от вылета», – цитирует Дини The Sun.

Напомним, что ранее Крис Вуд стал вторым новичком «Ньюкасла» в это трансферное окно. За его трансфер «сороки» заплатили «Бёрнли» свыше 25 миллионов евро. Ранее клуб также приобрел Кирана Триппьера из мадридского «Атлетико».

Отметим, что на счету Вуда три гола в 17 матчах этого сезона в АПЛ.