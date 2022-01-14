Ван де Бек интересен «Ньюкаслу» и дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек этой зимой может сменить клубную прописку. В услугах нидерландского футболиста заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл», который занимает последнее место в АПЛ.

Отметим, что в этом сезоне ван де Бек совсем перестал получать игровую практику. Под руководством Уле Гуннара Сульшера футболист практически не выходил на поле. С приходом Ральфа Рангника, футболист надеялся, что ситуация изменится, однако этого не произошло. На данный момент на счету ван де Бека 7 матчей в АПЛ, в которых нидерландец отметился одним забитым мячом.