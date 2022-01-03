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«Ньюкасл» приготовил 50 миллионов евро на форварда «Бенфики» слухи

03 Января 2022 • 16:34 Комментировать
Бенфика
...
Пасуш де Феррейра
1.17 7.10 18.00
09.01 21:00

«Ньюкасл» продолжает активно штурмовать трансферный рынок в попытках подписать зимой тех игроков, которые должны помочь клубу сохранить прописку в элитном дивизионе. Вслед за защитником Кираном Триппьером, пополнить ряды команды может нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес.

По информации TuttoMercatoWeb, «сороки» готовы заплатить за 22-летнего футболиста около 50 миллионов евро. Такая высокая цена обусловлена тем, что в уругвайце заинтересованы более именитые клубе, например, «Манчестер Сити».

Примечательно, что в текущем сезоне Нуньес записал на свой счет 13 голов и два ассиста в 13 поединках за «Бенфику» в рамках местного первенства.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Бенфика Дарвин Нуньес
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БЕНФИКА ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА
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