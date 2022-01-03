«Ньюкасл» продолжает активно штурмовать трансферный рынок в попытках подписать зимой тех игроков, которые должны помочь клубу сохранить прописку в элитном дивизионе. Вслед за защитником Кираном Триппьером, пополнить ряды команды может нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес.

По информации TuttoMercatoWeb, «сороки» готовы заплатить за 22-летнего футболиста около 50 миллионов евро. Такая высокая цена обусловлена тем, что в уругвайце заинтересованы более именитые клубе, например, «Манчестер Сити».

Примечательно, что в текущем сезоне Нуньес записал на свой счет 13 голов и два ассиста в 13 поединках за «Бенфику» в рамках местного первенства.