Триппьер: Переход к Симеоне был шансом всей жизни

Новичок «Ньюкасла» Киран Триппьер с благодарностью высказался о бывшем клубе, мадридском «Атлетико».

- Поначалу было сложно, но я не боялся трудностей и хотел испытать себя. Чувствую себя гораздо лучше, чем когда уходил из «Тоттенхэма», потому что Диего Симеоне - великий тренер. Он улучшил мою игру в обороне. Чувствую, что сильно возмужал с тех пор. Это был шанс всей жизни, - приводит слова Триппьера Mundo Deportivo.

Два с половиной года Триппьер сменил «Тоттенхэм» на «Атлетико» за 22 млн евро. В текущем сезоне на его счету 18 матчей без результативных действий. Контракт Триппьера с «сороками» рассчитан до лета 2024 года.