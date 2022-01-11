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«Ньюкасл» согласовал трансфер Вуда

11 Января 2022 • 22:29 Комментировать
Ньюкасл
...
Уотфорд
2.00 3.70 3.55
15.01 18:00

«Ньюкасл» близок к покупке нападающего «Бёрнли» Криса Вуда. «Сороки» согласовали трансфер новозеландского футболиста за сумму около 24 миллионов евро. В ближайшее время Вуд прибудет на «Сент-Джеймс Парк» для прохождения медобследования.

Вуд станет вторым новичком «Ньюкасла» в это трансферное окно. Ранее «сороки» подписали Кирана Триппьера из мадридского «Атлетико» за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Крис Вуд провел 17 матчей за «Бёрнли» в АПЛ. В этих поединках футболист сборной Новой Зеландии отметился 3 забитыми голами.

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Ньюкасл Крис Вуд
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НЬЮКАСЛ УОТФОРД
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