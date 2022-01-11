«Ньюкасл» согласовал трансфер Вуда

«Ньюкасл» близок к покупке нападающего «Бёрнли» Криса Вуда. «Сороки» согласовали трансфер новозеландского футболиста за сумму около 24 миллионов евро. В ближайшее время Вуд прибудет на «Сент-Джеймс Парк» для прохождения медобследования.

Вуд станет вторым новичком «Ньюкасла» в это трансферное окно. Ранее «сороки» подписали Кирана Триппьера из мадридского «Атлетико» за 15 миллионов евро.

В этом сезоне Крис Вуд провел 17 матчей за «Бёрнли» в АПЛ. В этих поединках футболист сборной Новой Зеландии отметился 3 забитыми голами.