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«Ньюкасл» в погоне за защитником «Севильи»

04 Января 2022 • 22:11 Комментировать
Сарагоса
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Севилья
4.40 3.35 1.90
06.01 20:00

Поскольку январское трансферное окно в самом разгаре, «Ньюкасл» наконец-то может укрепить свои ряды.

«Сороки» были связаны со Свеном Ботманом, но The Telegraph утверждает, что тренер клуба Эдди Хау определил потенциальную альтернативу. Речь идет о Диего Карлосе, центральном защитнике «Севильи».

Бразилец является незаменимым игроком своего клуба, проведя с 2019 года 116 матчей.

В летнее трансферное окно к Диего Карлосу присматривался «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Контракт центрального защитника «Севильи» действует до 2024 года.

Трансферная стоимость 28-летнего бразильца, по данным сайта transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Севилья Диего Карлос
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САРАГОСА СЕВИЛЬЯ
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