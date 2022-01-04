«Ньюкасл» в погоне за защитником «Севильи»

Поскольку январское трансферное окно в самом разгаре, «Ньюкасл» наконец-то может укрепить свои ряды.

«Сороки» были связаны со Свеном Ботманом, но The Telegraph утверждает, что тренер клуба Эдди Хау определил потенциальную альтернативу. Речь идет о Диего Карлосе, центральном защитнике «Севильи».

Бразилец является незаменимым игроком своего клуба, проведя с 2019 года 116 матчей.

В летнее трансферное окно к Диего Карлосу присматривался «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

Контракт центрального защитника «Севильи» действует до 2024 года.

Трансферная стоимость 28-летнего бразильца, по данным сайта transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.