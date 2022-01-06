Самир сменил «Удинезе» на «Уотфорд»

Центральный защитник «Удинезе» Самир продолжит карьеру в «Уотфорде». Бразильцу 27 лет, его контракт с представителями Премьер-лиги согласован до 2025 года. О сумме перехода пока не сообщалось, трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 млн евро.

До зимы 2016 года Самир играл в различных бразильских командах и даже побывал в лагере национальной сборной. В «Удинезе» он провел шесть лет, а также полсезона в аренде в «Вероне».

В текущем сезоне Самир отыграл 19 матчей и отметился результативной передачей. Дебют Самира в футболке «шершней» может состояться в поединке против «Лестера» 8 января.