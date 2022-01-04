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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» усилился защитником «Атлетико»

04 Января 2022 • 23:35 Комментировать
Райо Махадаонда
...
Атлетико М
06.01 23:30

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер сегодня не тренировался с «матрасниками», так как клуб Ла Лиги принял предложение от «Ньюкасла» о покупке игрока.

«Сороки» заплатят первоначальную сумму около 15 миллионов евро плюс бонусы.

Триппьер, чей контракт с «Атлетико» заканчивался летом 2023 года, последовательно утверждал, что его желание вернуться в Англию не обусловлено финансовыми или спортивными соображениями.

Вместо этого 31-летний футболист хочет быть ближе к своей жене и двум детям, которые не присоединились к нему в Испании, когда он переехал в Мадрид из «Тоттенхэма» летом 2019 года.

Официальные лица «Атлетико» предприняли решительную попытку удержать защитника на «Ванда Метрополитано», а Диего Симеоне публично заявил о нежелании терять одного из ключевых исполнителей своей команды.

Подписание контракта Триппьера с клубом из Тайнсайда стало первым усилением «сорок» при новых владельцах из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Киран Триппьер
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РАЙО МАХАДАОНДА АТЛЕТИКО М
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