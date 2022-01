«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Севильи»

Бразильский защитник испанской «Севильи» Диего Карлос может перейти в английский «Ньюкасл».

28-летний Карлос серьёзного заинтересовал новых руководителей «Ньюкасла». Английский клуб хочет подписать бразильца на четыре года. При этом «сороки» уже начали обсуждение с «Севильей» потенциальный трансфер, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

#Newcastle are in talks with #Sevilla for the brazilian centre-back #DiegoCarlos. Offered 4-years contract. #transfers #NUFC