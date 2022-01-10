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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Севильи»

10 Января 2022 • 02:33 Комментировать
Ньюкасл
...
Уотфорд
2.00 3.75 3.55
15.01 18:00

Бразильский защитник испанской «Севильи» Диего Карлос может перейти в английский «Ньюкасл».

28-летний Карлос серьёзного заинтересовал новых руководителей «Ньюкасла». Английский клуб хочет подписать бразильца на четыре года. При этом «сороки» уже начали обсуждение с «Севильей» потенциальный трансфер, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

Напоминаем, что авторитетным порталом Transfermarkt Диего Карлос оценивается в 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диего Карлос провёл за «Севилью» во всех турнирах 26 матчей и забил два гола.

Также в составе Олимпийской сборной Бразилии Диего Карлос провёл шесть матчей и вместе с национальной команды выиграл золотые медали в Токио.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Севилья Диего Карлос
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НЬЮКАСЛ УОТФОРД
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