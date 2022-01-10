«Ньюкасл» заинтересовался защитником «Севильи»

Бразильский защитник испанской «Севильи» Диего Карлос может перейти в английский «Ньюкасл».
28-летний Карлос серьёзного заинтересовал новых руководителей «Ньюкасла». Английский клуб хочет подписать бразильца на четыре года. При этом «сороки» уже начали обсуждение с «Севильей» потенциальный трансфер, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.
#Newcastle are in talks with #Sevilla for the brazilian centre-back #DiegoCarlos. Offered 4-years contract. #transfers #NUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2022
Напоминаем, что авторитетным порталом Transfermarkt Диего Карлос оценивается в 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Диего Карлос провёл за «Севилью» во всех турнирах 26 матчей и забил два гола.
Также в составе Олимпийской сборной Бразилии Диего Карлос провёл шесть матчей и вместе с национальной команды выиграл золотые медали в Токио.
Бан пользователя