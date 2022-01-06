Роуз может покинуть «Уотфорд»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз будет вынужден покинуть «Уотфорд» спустя всего полгода после перехода.

По сообщениям Sky Sports, руководство клуба уже указало англичанину на дверь. Недавно «шершни» объявили о приобретении защитника «Ниццы» Хассана Камара, который как раз заменит Роуза на левом фланге обороны.

Что примечательно, Роуз перешел в «Уотфорд» прошлым летом на правах свободного агента из «Тоттенхэма». Тогда главным тренером «шершней» являлся Муньос, который был уволен в начале сезона. Нынешний наставник клуба Клаудио Раньери хоть и часто заигрывал Роуза, но дал знать руководству, что в целом клуб не нуждается в услугах защитника.