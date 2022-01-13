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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Первое трансферное окно новых владельцев «Ньюкасл»: основные цели

13 Января 2022 • 16:45 Комментировать
Ньюкасл
...
Уотфорд
2.02 3.60 3.65
15.01 18:00

Эйфория болельщиков «Ньюкасла» от прихода к власти богатых владельцев из Саудовской Аравии понемногу спадает, и фанаты «канареек» ждут от новых боссов конкретных действий, ведь положение клуба в АПЛ не является утешительным. 

Чёрно-белую джерси уже примерял на себе Киран Триппьер, известный по выступлениям за «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико», но для сохранения прописки в английской элите этого мало. 

Большие возможности владельцев спровоцировали ряд слухов, которые сватают звёзд европейского футбола разной величины в «Ньюкасл».

Из самых громких вариантов можно привести предложение аренды Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед», Патрика Шика из «Байера», который должен заменить травмированного Уилсона, и Самюэля Юмтити, который испытывает огромные проблемы с игровым временем в «Барселоне» из-за травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
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НЬЮКАСЛ УОТФОРД
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