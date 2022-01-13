Первое трансферное окно новых владельцев «Ньюкасл»: основные цели

Эйфория болельщиков «Ньюкасла» от прихода к власти богатых владельцев из Саудовской Аравии понемногу спадает, и фанаты «канареек» ждут от новых боссов конкретных действий, ведь положение клуба в АПЛ не является утешительным.

Чёрно-белую джерси уже примерял на себе Киран Триппьер, известный по выступлениям за «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико», но для сохранения прописки в английской элите этого мало.

Большие возможности владельцев спровоцировали ряд слухов, которые сватают звёзд европейского футбола разной величины в «Ньюкасл».

Из самых громких вариантов можно привести предложение аренды Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед», Патрика Шика из «Байера», который должен заменить травмированного Уилсона, и Самюэля Юмтити, который испытывает огромные проблемы с игровым временем в «Барселоне» из-за травм.