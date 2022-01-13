«Ньюкасл» продолжает активную работу на трансферном рынке – после подписания Кирана Триппьера, новые владельцы клуба приступили к оформлению еще нескольких сделок.

По информации Sky Sports, «сороки» отправили официальное предложение в «Севилью» по защитнику Диего Карлосу. Слухи о переходе бразильца распространялись в последние несколько дней, а сумма потенциального трансфера оценивалась в 40 миллионов евро.

Также «Ньюкасл» обратился к «РБ Лейпциг», чтобы узнать, возможна ли покупка опорного хавбека Амаду Айдара, за которым также следит «Манчестер Юнайтед». Об этом свидетельствует издание The Mirror.