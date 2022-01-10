«Ньюкасл» пытается подписать нападающего перед матчем с «Уотфордом»

У команды из Ньюкасла остаётся острая потребность в форварде, ведь главный тренер команды Эдди Хоу подтвердил, что основной нападающий команды Каллум Уилсон выбыл как минимум на два месяца из-за травмы, полученной в игре против «Манчестер Юнайтед».

Новые арабские владельцы готовы раскошелиться и пригласить в команду именитых игроков.

В шорт-листе «сорок» можно найти Патрика Шика из леверкузенского «Байера», Дивока Ориги из «Ливерпуля», Криса Вуда из «Бёрнли» и Доминика Соланке из «Борнмута».

Среди прочих претендентов СМИ называют и нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.